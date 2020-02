Sousa Cintra em Monsanto: «Entraram numa guerra desenfreada e não sei onde isto vai parar»

10h47 - O arguido acreditava que Mustafá também ia à Academia, contudo tal não aconteceu. Se o líder da Juve Leo tivesse ido, Gustavo Tavares não tem dúvidas: "Nada daquilo teria acontecido."





10h09 - Aníbal Pinto não tem mais questões. É a vez de Miguel Fonseca, advogado de Bruno de Carvalho.10h07 - "No seu tempo enquanto presidente, quando o Sporting perdia, é verdade ou não que existiam momentos de tensão?", questiona Aníbal Pinto. "Sim, mas o diálogo era sempre importante. A liberdade tem de estar sempre acompanhada pela responsabilidade. Depois da Comissão de Gestão, quando passei a pasta ao presidente que foi eleito, tudo estava bem com as claques."10h04 - O advogado Aníbal Pinto começa por perguntar a Sousa Cintra qual a sua opinião sobre as claques. "A minha relação com as claques sempre foi boa. Quando assumi a função de presidente da SAD tivemos uma reunião com as claques todas e conversámos, dissemos que precisávamos da ajuda deles para que tudo corresse bem. Não tivemos nenhum problema com as claques."10h03 - Começa o testemunho de Sousa Cintra.9h41 - "Ele [Varandas] queria unir os sportinguistas, ele tem estas divisões com as claques... As claques têm de respeitar o clube, os sócios, têm de ter um comportamento cívico e exemplar. Mas o que se passou foi desagravável. O importante era haver diálogo, entendimento. Nunca vi ninguém ganhar alguma coisa com guerras. Quando estive no Sporting como presidente da SAD pensei que o Sporting estava tranquilo em todas as vertentes, achava que estava tudo dentro da normalidade. Não havia motivo para tanto alarido, a união faz a força e essa união quebrou-se", concluiu Sousa Cintra, entrando depois no Tribunal.9h40 - "Podíamos ter evitado isto tudo [guerra com as claques]. Sou um amante do diálogo é conversando que as pessoas se entendem."9h36 - "Quando peguei no Sporting, havia aquela situação que todos conhecem. Tudo se resolveu naquela altura, o Sporting conseguiu recompor-se e tive pena de as coisas não terem corrido como a comissão fez. A comissão fez um trabalho brilhante, recuperou jogadores e deu uma alma nova ao clube. Quando saí do Sporting, o clube estava em 1º lugar e já tinha jogado como Benfica na Luz e com o Sp. Braga. O clube estava animado, o treinador estava a dar conta do recado, todos os jogadores estavam comprometidos com o projeto de sermos campeões e de darmos uma grande lição ao futebol depois do que tinha contecido. Depois o doutor Varandas quis alterar as coisas e não foi isso que ele disse na campanha. Ele disse que queria unir os portugueses e os sportinguistas, mas como ia fazer isso naquela forma? Manda o treinador embora, o Peseiro tinha estado no Sporting um ano e pouco, levando o clube à final da Liga Europa. Perdeu o campeonato desse ano no último jogo com o Benfica. Cinco treinadores depois disso?"9h35 - "Só tenho de lamentar o que aconteceu. Sei que o que se tive a ocasião de ver nas televisões, foi um dia triste para mim, para os sportinguistas e para os portugueses. Ouvi relatos, mas eles já todos fizeram os seus depoimentos. O que posso dizer é que não conheço a pessoa que me convocou para testemunhar. Espero que as coisas corram bem, que a justiça faça o seu trabalho."9h33 - "Não sei o que venho aqui fazer, venho como testemunha de uma pessoa que não conheço. O nome que vem aqui, Guilherme Gata de Sousa, não conheço. Deve ser uma perda de tempo...", disse Sousa Cintra à chega a Monsanto.- Para esta manhã está previsto ser ouvido Sousa Cintra, antigo presidente do Sporting que assumiu a liderança do clube no período transitório até às eleições, depois da saída de Bruno de Carvalho. À tarde será a vez de algumas testemunhas abonatórias de Bruno de Carvalho: Alexandre Godinho (vice-presidente na direção de Bruno de Carvalho), os atletas Carlos Carneiro (andebol) e Miguel Maia (voleibol).- Bom dia, seja bem-vindo a mais uma sessão do julgamento do ataque à Academia do Sporting, um processo com 44 arguidos, incluindo Bruno de Carvalho, que decorre no Tribunal de Monsanto.