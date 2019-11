Julgamento do ataque a Alcochete: Sporting quer reagendar presença dos jogadores

10h12 - Primeira intervenção da juíza é para advertir os arguidos. A juíza não quer verificar mais queixas de mau comportamento e pede-lhes para se comportarem dignamente, sem problemas.10h06 - Começa a sessão.10h00 - A CMTV está a adiantar que a juíza vai aceitar o adiamento da presença dos jogadores do Sporting para a semana de 9 de dezembro.9h38 - Os advogados e os arguidos vão chegando a conta-gotas ao Tribunal de Monsanto. O início da sessão está atrasado.9h09 - Recordetudo o que aconteceu na última sessão.8h59 - O Sporting vai pedir à juíza o adiamento das datas dos testemunhos dos jogadores e staff do clube, inicialmente marcados para a próxima semana. Os leões têm um jogo a meio da semana com o Gil Vicente, em Barcelos, e pretendem, por isso,da presença dos seus quadros no tribunal.8h50 - Para hoje está previsto o depoimento de Fábio Castro, sargento da GNR do Montijo, e o porteiro da academia, Rui Falcão.- Bom dia, seja bem-vindo a mais uma sessão do julgamento ao ataque à academia de Alcochete, que vai ter lugar, como habitualmente, no Tribunal de Monsanto.