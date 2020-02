Julgamento do ataque a Alcochete: estão ser ouvidas testemunhas de Bruno de Carvalho

10h25 - Termina o depoimento de José Ribeiro, vai começar a falar Eduardo Barroso.





10h20 - "Carlos Vieira disse-me que Bruno de Carvalho iria à Academia às 5 da tarde para reunir com a equipa técnica e com os jogadores, mas o caso 'cashball' acabou por relegar essa reunião para segundo plano", recorda José Ribeiro.10h18 - José Ribeiro recorda que nos instantes iniciais foi impossível falar com alguém na Academia. Só quando falou com Paulo Cintrão é que André Geraldes ficou a saber o que se passava.10h09 - "Diz ao Jorge que nós estamos a caminho ", disse Bruno de Carvalho a José Ribeiro quando saiu de Alvalade. Decisão demorou 10 a 15 minutos a ser tomada.10h07 - "Jorge Jesus aconselhou Bruno de Carvalho a não ir à Academia. Bruno de Carvalho ficou um pouco hesitante, sem saber muito bem o que fazer, até que decidiu ir para a Academia."10h06 - "Bruno de Carvalho reagiu mal" à notícia da invasão.10h03 - "Estava a ver na TV quando vejo um grupo de pessoas a correr para dentro da academia", relata José Ribeiro, inquirido por Miguel fonseca, advogado de Bruno de Carvalho. "Interrompi a reunião entre Bruno de Carvalho e André Geraldes para dar a informação do que estava a acontecer."10h00 - Começa a sessão. Fala José Ribeiro, a partir do Brasil.9h36 - Já chegaram todas as testemunhas que vão falar da parte da manhã. José Ribeiro, antigo elemento do departamento de comunicação, falará por skype, a partir do Brasil.9h22 - Eduardo Barroso, antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral, também já chegou.9h15 - Carlos Vieira, vice-presidente no mandato de Bruno de Carvalho, já está em Monsanto.- O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, é ouvido esta terça-feira, por videoconferência, como testemunha de Bruno de Carvalho. Está prevista também a audição de Carlos Vieira, vice-presidente da Direção do Sporting, na presidência de Bruno de Carvalho, Eduardo Barroso, antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube de Alvalade, o judoca Jorge Fonseca, José Trindade, João Estorninho e José Ribeiro.- Bom dia, seja bem-vindo a mais uma sessão do julgamento do ataque à Academia de Alcochete, um processo com 44 arguidos, acusados da coautoria de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo. Bruno de Carvalho, 'Mustafá', líder da Juventude Leonina, e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos do Sporting, estão acusados de autoria moral de todos os crimes.