Júlio Brant esclarece a sua posição na candidatura de Rui Jorge Rego

Júlio Brant, anunciado por Rui Jorge Rego como parceiro de negócio, esclareceu o seu envolvimento com a candidatura. No Twitter, o empresário explicou que a parceria com o advogado faz parte "de uma plataforma global financeira e de marketing para a união Brasil-Portugal no futebol".

Brant garantiu ainda a injeção de 120 milhões de euros, tal como anunciado pelo candidato à presidência dos leões, mas vincou que a parceria abrange igualmente o futebol. "O projeto prevê 120 milhões, nomes importantes como o do ex-jogador da seleção, Roberto Carlos, que liderará o futebol. O Vasco [da Gama] continuará a fazer parte do projeto, independentemente de quem seja o presidente. Vamos continuar a tentar!", escreveu o empresário brasileiro, que foi candidato à presidência do clube do Rio de Janeiro num passado recente.