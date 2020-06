Júlio Isidro: «A equipa que se tem saído menos mal é o Sporting»

Júlio Isidro considerou que o Sporting-Tondela (2-0) foi um jogo "bem disputado" e que o triunfo leonino é justo.





"Até com algumas baixas de jogadores mais habituais na equipa, o treinador conseguiu ir buscar alguns jovens que se estão a portar muito bem. Nesta fase estranha, nao só do futebol, mas da vida, o Sporting está a sair-se muito bem. O que todos esperamos é que o Sporting consiga o terceiro lugar. Foi um jogo bem disputado e o Tondela teve algumas ocasiões que podiam ter dado em golo, mas a vitória é absolutamente justa. O Sporting parece refrescado. É um resultado excelente para o Sporting. Obriga o Sp. Braga a ganhar para não perder mais terreno", disse a Record."A circunstância de jogar sem público e este intervalo trouxeram um novo futebol. Aquilo que eu vejo é que o futebol passou a ser diferente. As chamadas equipas mais fortes têm de trabalhar mais para conseguir uns bons resultados. A equipa que se tem saído menos mal é o Sporting", prosseguiu o apresentador, deixando elogios a Rúben Amorim."Rúben Amorim está a fazer um trabalho interessante. Substituiu gente que habitualmente joga por jovens. Basta ver que não têm sido os consagrados a meter os golos, mas sim os caloiros e ainda bem", considerou.A empresária Carla Matadinho também elogiou o desempenho do Sporting no jogo de quinta-feira. "Fiquei contente com algumas diferenças. Rúben Amorim está a voltar a por jovens no Sporting. Sempre achei que o Sporting devia valorizar a formação. Estou contente com esta vitória. Fizemos um jogo médio, não foi brilhante. Foi um jogo em que o Sporting esteve bem. Contra o Tondela só se esperava uma boa vitória. Gostei do Jovane. Que o esforço e o trabalho que está a ser feito que se revelem frutíferos no nosso campeonato."