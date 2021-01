Júlio Isidro: «Sporting chegou ao Natal, agora vamos ver se se aguenta até ao Carnaval»

O Sporting empatou a 1 golo com o Rio Ave em Alvalade, resultado e exibição analisados por conhecidos adeptos leoninos em declarações a Record.





“Na 1ª parte o Sporting podia ter feito um resultado mais tranquilo. Na 2ª parte o Rio Ave foi mais mexido e comandou mais o jogo. Ainda assim, na parte final o Sporting teve oportunidades claríssimas para concretizar. Chegou ao Natal, agora vamos ver se se aguenta até ao Carnaval.”

“O jogo valeu pela 1ª parte do Sporting. O Rio Ave tem uma grande equipa e demonstrou isso. Apesar de o resultado não ter sido o desejado, o Sporting provou que luta sempre pela vitória. Desta vez não foi possível, mas a equipa mostrou qualidade e que é candidata ao título.”



Jorge Gaspar, antigo dirigente

“O Sporting perdeu o controlo do jogo inexplicavelmente com o golo do Rio Ave. Depois disso, a equipa já não teve força física nem velocidade para reagir. Este não era o resultado que os sportinguistas ambicionavam, mas acredito que seja aquele que o futebol português queria.”