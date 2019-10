Juve Leo apoiou equipa de hóquei: «Mesmo com todos os cortes, não faltámos à chamada»

A Juventude Leonina deixou uma publicação do Instagram em que afirma ter cumprido aquilo que prometeu, ou seja, não obstante a quebra do protocolo do Sporting com as claques, o grupo não deixou de apoiar todas as equipas do clube, nas várias modalidades.A Juve Leo esteve terça-feira à noite no pavilhão João Rocha, no jogo de hóquei em patins com a Oliveirense, que os leões venceram por 4-3. "As claques, mesmo com todos os cortes, não faltaram à chamada, agora, mais uma vez, onde está? Onde está o Varandas?", questiona Juve Leo.A claque Diretivo Ultras XXI também esteve no recinto e deixou, igualmente uma mensagem nas redes sociais. "Quando o Sporting faz o golo, eu não quero saber de nada. Esqueço os meus problemas, nada mais me interessa. A minha vida é na bancada ! Este é o nosso sentimento!""Tinhamos anunciado e assim cumprimos... apoio forte, constante e um enorme festival durante todo o jogo que levou a nossa equipa à vitória.Podem cancelar os protocolos, podem tirar todo o material de apoio, podem cancelar as gameboxs, mas provámos que acima de tudo e todos está o enorme Sporting Clube de Portugal, marcando uma forte presença, com a nossa bancada repleta.Para os que pensam que temos outros interesses aqui está a prova, o nosso maior interesse é o amor incondicional ao Sporting Clube de Portugal.Obrigado a todos.PS: As claques, mesmo com todos os cortes, não faltaram à chamada, agora, mais uma vez, onde está? Onde está o Varandas?A nossa voz ninguém cala, a nossa presença ninguém tira!Um dia Juve Leo, Juve Leo até morrer!Sporting sempre!"