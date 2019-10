Juve Leo contesta Varandas em jogo de andebol

A claque leonina Juve Leo continua a tecer críticas ao presidente Frederico Varandas. Ontem, durante o encontro de andebol entre o Sporting e o Belenenses no Pavilhão João Rocha, cerca de duas dezenas de adeptos da referida claque entoaram cânticos contra o responsável máximo leonino, destacando a ausência do líder no recinto desportiva.

"Ele não está cá, ele ficou em casa. Onde é que está o Varandas?", foi o cântico proferido pela Juve Leo, realçando o facto de Frederico Varandas não marcar presença em vários jogos das modalidades leoninas.

Recorde-se que na recente assembleia geral, Frederico Varandas foi alvo de muita contestação por parte de elementos afetos à Juve Leo. A principal causa da indignação destes adeptos prende-se, sobretudo, com a medida adotada pelo presidente leonino que visou a perda de 370 mil euros anuais às claques, fruto do novo protocolo. Como Record noticiou no domingo, a Juve Leo é a claque que paga a maior fatura, perdendo 170 mil euros por ano.