Juve Leo critica direção do Sporting e diz que alguns dirigentes querem acabar com a claque

A Juventude Leonina emitiu este domingo um comunicado no qual acusa "alguns dirigentes desta nova direção" do Sporting de tentarem acabar com a claque.Na mesma nota, o grupo de adeptos frisa ter sido alvo de difamação no recente comunicado do clube sobre o novo protocolo com as claques. É ainda assegurado que a Juventude Leonina é para continuar na próxima temporada, "com protocolo ou sem protocolo" com o Sporting."A Juventude Leonina vem agradecer o apoio de todos os ultras que se deslocaram ao estádio do Portimonense. Grande apoio na bancada, grande apoio à equipa, a qual também queremos felicitar e relembrar que este é o caminho do Sporting Clube de Portugal.Não podemos contudo, deixar de dar uma palavra sobre a atual direção do nosso clube. Lamentamos o último comunicado do Sporting Clube de Portugal, de à três dias atrás, sobre os GOA, onde é claramente feita uma difamação e é pena, que desde a chegada de alguns dirigentes desta nova direção, que não têm feito outra coisa senão tentar acabar com a Juventude Leonina.O que nós podemos assegurar aos nossos associados, é que para a próxima época, com protocolo ou sem protocolo, a Juventude Leonina não ira acabar!Os dirigentes passam e nós estamos sempre cá.QUEM NOS TENTA DERRUBAR, SÓ PERDE TEMPO EM TENTAR!UM DIA JUVE LEO, JUVE LEO ATÉ MORRER!SPORTING SEMPRE!"