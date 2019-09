Juve Leo critica direção do Sporting: «Se a ideia é poupar em salários então dispensem todos»

A Juventude Leonina criticou a direção do Sporting através do Facebook, pouco depois da derrota caseira ( 2-3 ) com o Rio Ave."Está na altura de agir, andam muito preocupados com as claques mas está na hora de se preocuparem com o clube. A ideia é poupar em salários, então dispensem todos, nós continuamos cá que o SPORTING CLUBE DE PORTUGAL não acaba. Tanta preocupação em divulgar que tinham chegado a acordo com as claques, deviam era divulgar que chegaram a acordo com um ponta de lança, um defesa central, etc. Se vocês amassem o clube como nós, o vosso trabalho dava resultado", escreveu a claque, que deixou mensagem de apoio aos futebolistas: "Uma vez mais, uma palavra de apoio à equipa, nós estamos com vocês."Na mesma publicação, a Juve Leo deixa ainda uma indireta por causa das arbitragens: "Já cá estamos outra vez no campeonato da mentira, uma equipa que dá tudo no campo para ser enxovalhada pelos mesmos de sempre."