Juve Leo critica jogos à porta fechada: «Sem adeptos, deixa de ser futebol»

Através de comunicado publicado no Facebook, a Juventude Leonina veio a público garantir o apoio ao Sporting durante esta fase de retoma e de jogos à porta fechada, não deixando, porém, de criticar a ausência de adeptos nas bancadas, quando há espectáculos, como o de Bruno Nogueira, no Campo Pequeno, que contou com uma audiência de duas mil pessoas.

“Não deixa de ser estranho a dualidade de critérios existente, pois nos estádios, que são abertos, não podem estar adeptos e os jogos realizam-se à porta fechada, mas numa sala como o Campo Pequeno, um recinto fechado, já podem estar mais de 2 mil pessoas”, vincou a Juve Leo, salientando: “O futebol sem adeptos, deixa de ser futebol”.





A claque sportinguista chegou mesmo a pedir explicações para a incongruência. "Gostaríamos de saber qual a explicação para esta evidente dualidade de critérios. Os adeptos de futebol merecem respeito", pode ler-se na nota.

Leia o comunicado na íntegra:

“Praticamente 3 meses depois da suspensão do campeonato nacional de futebol, hoje a bola volta a rolar com o início da 25ª Jornada.

Amanhã, quinta-feira, a nossa equipa volta a subir ao relvado, e logo num jogo em Guimarães, frente à equipa local. Desta vez, por imposição da DGS, as bancadas estarão despidas de adeptos, que são uma peça fundamental do fenómeno desportivo. O futebol sem adeptos, deixa de ser futebol. Não deixa de ser estranho a dualidade de critérios existente, pois nos estádios, que são abertos, não podem estar adeptos e os jogos realizam-se à porta fechada, mas numa sala como o Campo Pequeno, um recinto fechado, já podem estar mais de 2 mil pessoas, entre elas as mais altas instâncias do país, e aqui refira-se que nada temos contra a cultura e o espéctaculo em si, mas gostaríamos de saber qual a explicação para esta evidente dualidade de critérios. Os adeptos de futebol merecem respeito.

Independentemente de tudo isto, amanhã a nossa equipa, não terá o nosso apoio físico, mas sabem que estamos sempre com eles em busca da vitória.

FORÇA SPORTING!

UM DIA JUVE LEO…JUVE LEO ATÉ MORRER!

SPORTING SEMPRE!”