Juve Leo demarca-se dos incidentes: «Entidades aceitaram que o evento se realizasse»

A Juventude Leonina emitiu esta quarta-feira um comunicado demarcando-se dos incidentes ocorridos ontem em Alvalade, durante o jogo do Sporting com o Boavista, que confirmaria o título dos leões. A claque, que montou um ecrã gigante junto à sua sede, para que os adeptos pudessem ver o jogo, explica que teve o apoio das "diversas entidades responsáveis", que apenas pediram que " as regras sanitárias fossem cumpridas".





A Juve Leo recorda que fez vários apelos para que os adeptos se acalmassem e lembrou que milhares dos que ali estavam nem eram membros da claque."Atendendo aos incidentes registados ontem ao intervalo do jogo e perante a tentativa de nos atribuírem a responsabilidade pelo que aconteceu, a Juventude Leonina vem, por este meio, demarcar-se completamente dos incidentes ocorridos.A Juventude Leonina contactou as diversas entidades responsáveis, que aceitaram que o evento se realizasse, apenas pedindo que as regras sanitárias fossem cumpridas. Recomendações essas que fizemos questão de divulgar nas redes sociais e ao longo do decorrer do evento.Mesmo não tendo nós nada a ver com o sucedido, pois estavam ali milhares e milhares de pessoas, e muitas não pertenciam à claque, a Juventude Leonina apelou várias vezes através da instalação sonora do camião palco, e em articulação com o comissário da PSP presente no local, para que os ânimos acalmassem, pois desde a primeira hora era do nosso interesse que tudo decorresse em clima de festa e de união.Felizmente, depois do apelo que fizemos a partir do palco, a situação acalmou, e pudemos ver a segunda parte do jogo sem incidentes, em clima de festa e a festejar um título pelo qual esperámos 19 anos. Um título que já merecíamos e ontem Portugal e o Mundo, voltaram a sentir, a força e a vitalidade do Sporting Clube de Portugal.Um dia Juve Leo, Juve Leo até morrer!Sporting sempre!"