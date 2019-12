Juve Leo e Directivo bem representadas na Áustria

Os regulamentos nacionais que impedem as claques não legalizadas de utilizarem bandeiras e tarjas alusivas às mesmas não se aplicam fora de Portugal. Por isso, foi com naturalidade que ontem, em Linz, na Áustria, a bancada reservada aos adeptos portugueses estava devidamente decorada com material de apoio da Juventude Leonina e do Directivo Ultras XXI, a que se juntavam também bandeiras da Torcida Verde e da Brigada Ultra Sporting.

De referir que o número avançado pelo clube, de 500 adeptos leoninos presentes em Linz, terá sido alcançado e até mesmo ultrapassado, já que àqueles que viajaram de Portugal se juntaram muitos residentes na região central da Europa que viajaram até à Áustria para presenciar a partida e surgiram distribuídos por várias bancadas do estádio.

O apoio ruidoso dos adeptos do LASK Linz fez com que os sportinguistas só se conseguissem ouvir a espaços, sendo quase impossível quaisquer manifestações de desagrado, quer à direção quer à equipa, que no final, antes de seguir para o balneário, se dirigiu ao local para agradecer o apoio recebido.