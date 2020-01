Juve Leo e o clássico: «Vimos as claques adversárias entrarem com todo o material de apoio»

Depois de terem mantido o silêncio durante toda a primeira parte do clássico que domingo colocou frente a frente o Sporting e o FC Porto, em Alvalade, a Juventude Leonina deixou uma mensagem nas redes sociais a explicar que o intuito do protesto (ao qual também aderiram os Diretivo Ultras XXI) foi mostrar que um estádio sem claques é "amorfo", "sem paixão", "sem alma" e "sem amor".





A Juve Leo, que deixou de ser apoiada pela direção de Frederico Varandas e não pode entrar no estádio com material de apoio, não deixou de constatar que as claques do FC Porto acederam ao recinto com faixas, megafones e demais artefactos."Primeiro jogo do ano em Alvalade, mas em campo, apesar da atitude demonstrada da equipa em querer vencer o jogo, o resultado foi mais uma derrota.Mas não é do jogo que queremos falar. Hoje na bancada quisemos todos juntos demonstrar o que é um estádio sem apoio das claques, nos primeiros 45 minutos puderam assistir a um estádio sem qualquer ambiente, um estádio amorfo, sem paixão, sem amor... É isto que querem? Ao contrário, vimos as claques adversárias a entrarem com todo o material de apoio e a fazerem-se ouvir...voltamos a perguntar é isto que querem?Na segunda parte, especialmente nos primeiros minutos, puderam ver a diferença de ambiente no estádio, com as claques a entoarem os seus cânticos, demonstrando para quem quiser ver, que um estádio sem claques, sem festa, é um estádio vazio de alma, sem coração.Mais uma vez dizemos, não nos interessam protocolos, desde 1976 que apoiamos as nossas equipas e nessa altura não havia protocolos. Só exigimos respeito e que nos dêem as condições para apoiarmos o clube do nosso coração... Sporting Clube de Portugal!Um dia Juve Leo... Juve Leo até morrer!Sporting sempre!"