Juve Leo exige demissão de Varandas: «Mais uma época preparada ao pormenor, zero contratações»

A Juventude Leonina, que deu corpo ao movimento '#AcordaSporting' com tarjas espalhadas um pouco por todo o país, veio agora exigir "a demissão de todos os órgãos sociais" pois "os sportinguistas querem ser ouvidos". A claque constata ainda que, a poucas semanas do início do campeonato, "está a ser mais uma época preparada ao pormenor (ou a falta dele)... até ao momento zero contratações".





"Depois de espalharmos frases por todo o país, de norte a sul e no estrangeiro, chegou a vez de levantarmos vôo. Esta manhã pelos céus do Algarve todos puderam ler....#AcordaSporting Juve Leo 76!O que mais será preciso fazer para darem a palavra aos verdadeiros amantes do Sporting Clube de Portugal, os seus associados?Estamos a verificar, a poucas semanas da retoma do campeonato, que está a ser mais uma época preparada ao pormenor (ou a falta dele)... até ao momento zero contratações. Basta!Exigimos a demissão de todos os órgãos sociais, os sportinguistas querem e devem ser ouvidos, pois estes sim, são o maior património do Sporting Clube de Portugal!"