A Juventude Leonina garantiu que comprou os bilhetes e em seguida ofereceu-os aos seus associados tendo em vista o encontro do Sporting com o Burinhosa, para o playoff de futsal. O esclarecimento surgiu na sequência de um cartaz da claque leonina onde se podia ler que os sócios da mesma teriam ingressos gratuídos para essa partida , o que causou algum espanto depois de, esta semana, a direção do clube ter anunciado a "suspensão imediata dos benefícios protocolados" com a claque.Num comunicado, a Juve Leo "reitera que, apesar da suspensão aplicada pelo clube, não faltará apoio às equipas ainda em competição. (...) De forma a que os sócios da claque não saiam prejudicados, a Juventude Leonina comprou os bilhetes para o futsal e irá oferece-los aos seus associados, cientes que o campeonato de futsal está na sua fase decisiva, garantiremos o máximo apoio à nossa equipa e marcaremos presença com a nossa faixa e bandeiras em todos os jogos da fase final."