Juve Leo fala em censura de Varandas: «Mulheres e crianças tiveram de tirar os cachecóis»

Foram proibidos de entrar, ontem, no Estádio Cidade de Barcelos, adeptos leoninos que vestissem roupa ou adereços, como cachecóis, alusivos às claques em litígio com o Conselho Diretivo do Sporting, Juventude Leonina e Directivo Ultras XXI.

Através de comunicado, a Juve Leo apontou o dedo ao líder verde e branco: "Vimos mulheres e crianças a terem de tirar as suas camisolas e cachecóis. Ao questionarmos de onde tinha partido essa ordem, foi-nos informado que tinham sido ordens do presidente Frederico Varandas. Valeu-nos o bom senso da polícia, que acabou por permitir a entrada da roupa."

As críticas alargaram-se à equipa "sem garra, atitude e querer". "Resultado da incompetência que foi a planificação desta época por parte da estrutura", pode ler-se.