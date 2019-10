Juve Leo fala em "ditadura": «Colocaram o sistema sonoro do estádio num volume ridículo»

A Juventude Leonina fez uma publicação das redes sociais queixando-se da atuação da direção do Sporting que, acusa, "não sabe conviver com a crítica". A claque relata que no final do jogo com o V. Guimarães o sistema sonoro do Estádio foi colocado "num volume completamente ridículo", com o intuito de "silenciar as bancadas".Mais constata a Juve Leo que os nomes dos dois GOA foram retirados do cimo da bancada - "tivesse havido esta celeridade na preparação da época e éramos campeões nacionais", refere o texto - e que adeptos "sem qualquer ligação às claques viram ser-lhes barrada a entrada de bandeiras, que apenas continham o símbolo do Sporting". "É isto que se diz, unir o Sporting?""A nossa equipa recebeu e venceu o Vitória por 3-1 em jogo a contar para o campeonato nacional. Parabéns equipa.Na bancada, apoio do primeiro ao último minuto, sempre pelo Sporting Clube de Portugal.Não podemos deixar passar em claro o que se passou após o apito final, onde parece que a ditadura voltou a Alvalade, com uma direção que não sabe conviver com a crítica, colocando o sistema sonoro do estádio num volume completamente ridículo, com o único objetivo de silenciar as bancadas. Deixamos aqui um vídeo do relato da Antena 1 a constatar isto mesmo.Mas não satisfeita, a direção de Frederico Varandas retirou o nome dos 2 GOA do cimo da bancada, tivesse havido esta celeridade na preparação da época e éramos campeões nacionais.Mas ainda há mais, vários sócios do Sporting Clube de Portugal, sem qualquer ligação às claques, viram ser-lhes barrada a entrada de bandeiras, que apenas continham o símbolo do Sporting Clube de Portugal. É isto que se diz, Unir o Sporting?Podem-nos tirar tudo, mas a história jamais será apagada.Nós continuaremos sempre cá, pois a nossa voz ninguém cala e a nossa presença ninguém tira.Obrigado a todos.Um dia Juve Leo, Juve Leo até morrer!Sporting Sempre!"