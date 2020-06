Juve Leo faz apelo à direção do Sporting: «Não vendam estes jovens jogadores em saldos»

A Juventude Leonina congratulou-se nas redes sociais com a vitória do Sporting diante do Tondela, destacanto particularmente a atuação dos jovens jogadores provenientes da academia.





A claque dos leões, que está desavinda com a direção liderada por Frederico Varandas, pede que o clube não venda os jovens "a preço de saldo"."Assim sim... Isto é Sporting!Talvez moralizados pela mensagem exibida pela Juventude Leonina na chegada do autocarro, onde pediamos que vencessem por nós,hoje o nosso Sporting está de parabéns, a Academia está de parabéns, estamos todos de parabéns por esta excelente vitória frente ao Tondela.Analisando esta equipa, que conta com a experiência de dois centrais e a juventude e garra de 60% da Academia Sporting. Sem dúvida um orgulho para nós sportinguistas, vermos que a Academia continua a formar grandes jogadores. Vitória bem merecida desta equipa recheada de jovens atletas.Quanto ao jogo, começa a desenhar-se um plano de jogo, mas temos de realçar a garra destes jovens da formação que mostraram e deram o exemplo a muitos daquilo que é o lema do Sporting Clube de Portugal... Esforço, dedicação, devoção e glória!Fazemos um apelo à direção para que não venda estes jovens jogadores em saldos, pois poderão ser estes mesmos jogadores a darem-nos muitas alegrias num futuro próximo.Obrigado equipa, isto é o Sporting!"