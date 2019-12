Juve Leo levou tarja mas não contestou

O ambiente foi de festa em Alvalade e mesmo uma dezena de elementos da claque Juve Leo que entraram com uma tarja não entoaram qualquer cântico de protesto. Este grupo limitou-se a aplaudir os jogadores durante o treino. Recorde-se que nos jogos os elementos deste grupo organizado de adeptos têm sido impedidos de levar qualquer material identificativo após terem perdido o apoio da direção. Entre os adeptos presentes há a registar a presença de Madjer, a grande figura do futebol de praia leonino. O jogador, primeiro, esteve no Pavilhão João Rocha a apoiar a equipa de basquetebol e, posteriormente, seguiu para as bancadas do Estádio José Alvalade.