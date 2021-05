Juve Leo pediu tréguas à direção do Sporting

A claque Juve Leo está disposta a enterrar o machado de guerra com a direção do Sporting. Esta intenção foi anunciada pelo líder deste grupo organizado de adeptos ainda antes do início do encontro. "Queremos tréguas com todos. O caminho é este", declarou Mustafá, à TVI 24, ainda antes dos incidentes. Convém assinalar que durante o jogo foi possível ouvir no estádio os cânticos de apoio e a utilização de material pirotécnico.