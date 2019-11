Juve Leo pergunta depois da derrota em Tondela: «São as claques as culpadas?»

A Juventude Leonina, uma das claques que está em rota de colisão com a direção de Frederico Varandas, deixou uma mensagem nas redes sociais depois da, no domingo à noite. "São as claques as culpadas? Metam a mão na consciência e, pelo Sporting Clube de Portugal, tomem a atitude correta", pode ler-se."Mais um final de tarde de domingo, onde 3 dias depois, os ultras voltam a fazer centenas de quilómetros, voltam a passar 90 minutos debaixo de frio, vento e chuva, mas nem isso os demove de apoiar a equipa do primeiro ao último minuto, no final, a recompensa... mais uma derrota.São as claques as culpadas?Metam a mão na consciência e, pelo Sporting Clube de Portugal, tomem a atitude correta.Nós estamos sempre cá, vocês sabem lá!Um dia Juve Leo, Juve Leo até morrer!Sporting sempre!"