A Juve Leo deixou fortes críticas a Mário Machado, após o antigo chefe da Frente Nacional ter frisado que era "complicado defender" a claque após a invasão à academia, assumindo desejo por um "papel mais ativo" no clube.Em comunicado, a Juve Leo garantiu que não irá "compactuar com tentativas de assalto ao poder". "Esse Mário Machado, para falar do nome do líder da Juve Leo, tem de lavar a boca com creolina. Que moral tem esse meio cérebro para apontar o que for (...) Tem vergonha na cara", lê-se.