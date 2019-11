Juve Leo: «Sem protocolo, sem ofertas de gorros e luvas, tirámos a camisola e apoiámos»

A Juventude Leonina congratulou-se nas redes sociais com a vitória doe aproveitou para mandar mais um recado à direção do clube, a propósito dacom as claques. "Sem viagem, sem protocolo, sem ofertas de gorros e luvas, nós tiramos a camisola e apoiamos até aos 90 minutos", pode ler-se no Instagram do grupo, uma mensagem publicada pouco depois do jogo, onde foi feita também referência ao frio que se fazia sentir na Noruega."Uma vez mais o nosso Sporting Clube de Portugal conquistou uma vitória europeia num estádio difícil e em condições atmosféricas gélidas.De reforçar o apoio nas bancadas, onde queremos desde já agradecer, aos nossos sócios e simpatizantes esta presença e agradecimento também especial aos nossos núcleos da Europa.Depois desta vitória os nossos ultras ainda tem 560 quilómetros de viagem sobre neve para chegarem até ao aeroporto de Oslo, desde já uma boa viagem a todos de regresso.Hoje e perante a montra europeia, uma vez mais, a nossa identidade (faixa) esteve presente e isso sim, um motivo de orgulho de todos nós.A caminho dos 44 anos de existência estivemos sempre presentes.Sem viagem, sem protocolo, sem ofertas de gorros e luvas, nós tiramos a camisola e apoiamos até aos 90m.Uma vez mais, nós vamos continuar sempre cá a apoiar incondicionalmente o nosso Sporting Clube de Portugal.Quem nos tenta derrubar, só perde tempo em tentar!Um dia Juve Leo, Juve Leo até morrer!Sporting sempre!"