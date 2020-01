Juve Leo sobre Varandas: «Não apoia as modalidades, ao contrário de quem apelida de escumalha»

A Juventude Leonina fez uma publicação nas redes sociais criticando o facto de Frederico Varandas não ter ido a Matosinhos apoiar a equipa de futsal na final da Taça da Liga e de não ter estado na condecoração do judoca Jorge Fonseca pelo presidente da República, "ao contrário de quem apelida de escumalha, que abdica de estar com as suas famílias, para apoiar os atletas do nosso clube". A claque consta ainda que o presidente do Sporting, com quem mantém um diferendo, "não festejou os golos" dos leões no Bonfim, diante do V. Setúbal.





Num fim-de-semana de jogos intensos para o nosso Sporting, a Juventude Leonina não parou e fez-se à estrada para mais uma longa viagem, foi do Bonfim até Matosinhos, apenas e só por aquilo que nos move, o apoio ao nosso grande amor, Sporting Clube de Portugal.Lamentavelmente, num jogo em que está em causa um título para o Sporting Clube de Portugal, o Presidente Frederico Varandas, mais uma vez como é seu apanágio, opta por não estar presente, mostrando que não apoia as modalidades, ao contrário de quem apelida de escumalha, que abdica de estar com as suas famílias, para apoiar os atletas do nosso clube. De estranhar também que durante a semana, não esteve na condecoração do nosso Campeão de Judo, de relembrar que os primeiros a condecorar este campeão mundial fomos nós.Já não pedimos que festeje os golos como não o fez no Bonfim, mas ao menos, marque presença nestes momentos importantes para os atletas e para o Sporting Clube de Portugal, isso sim, era mais um sinal de demonstração de União pelo nosso Sporting.Um dia Juve Leo... Juve Leo até morrer!Sporting sempre!"