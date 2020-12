Juve Leo vai receber equipa

Arbitragem à parte, a Juventude Leonina lançou ontem um apelo na sua página oficial no Facebook, para que os adeptos possam receber o autocarro da equipa sexta-feira em Alvalade, antes do jogo da Taça de Portugal, com o P. Ferreira. “ Está na hora de todos se unirem à volta da nossa equipa e mostrar-lhes que não estão sozinhos, pois têm um exército a seu lado. A partir das 18h30 juntem-se a nós. Vamos receber o autocarro da nossa equipa como só nós o sabemos fazer”, publicou a claque, que pede respeito pelas “normas de segurança da DGS em vigor”.