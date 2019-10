Juventude Leonina agradece apoio de adeptos e promete resposta a Varandas às 19:06

A Juventude Leonina, claque do Sporting, anunciou esta segunda-feira que vai pronunciar-se sobre o fim do protocolo com o clube presidido por Frederico Varandas.Através de uma mensagem partilhada nas redes sociais, a claque leonina agradeceu o apoio dos adeptos e prometeu uma resposta ao presidente dos leões ainda hoje, às 19:06 - hora que simboliza a data de fundação do clube de Alvalade."A Juventude Leonina, quer desde já agradecer as centenas de mensagens e e-mails que tem recebido e informar os nossos sócios, simpatizantes e o grande Universo Leonino, que após a surpresa que a Direção nos fez ontem, em nos tentar calar, vamos emitir um comunicado as 19.06 de hoje", pode ler-se na informação avançada pela página do Facebook.