Juventude Leonina apoia bombeiros no Hospital de Santa Maria em Lisboa

Um grupo de elementos do núcleo de Chelas da Juventude Leonina deslocaram-se esta quinta-feira ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com o objetivo de apoiar os bombeiros que aguardam na longa fila de ambulâncias ali formada, para deixarem os doentes que transportam, na grande maioria infetados pelo Covid-19.





"Perante a situação de catástrofe que o país atravessa, mas, sobretudo, com especial incidência na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde, diariamente, se formam filas intermináveis de ambulâncias à porta dos hospitais, vários elementos da Juventude Leonina deslocaram-se ao Hospital de Santa Maria, onde distribuíram várias refeições aos bombeiros ali presentes que aguardam a sua vez para deixar os doentes", anunciou a claque leonina na sua página oficial no Facebook, acrescentando uma mensagem que apela à solidariedade de todos."É tempo de todos e cada um de nós por a mão na consciência e reverter a situação, cumprindo com as medidas de confinamento em vigor, protegendo-se a si e protegendo os outros. Juntos somos mais fortes e unidos vamos vencer esta guerra", refere o comunicado de uma claque que já na primeira vaga da pandemia levara a cabo diversas iniciativas de apoio àqueles que, sobretudo, nos hospitais, constituem a linha da frente contra a pandemia.