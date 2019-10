Juventude Leonina após ordem de despejo: «Dirigentes passam mas nós estamos sempre cá»

A relação das claques com a direção do Sporting agudizou-se com a quebra do protocolo e de dia para dia está cada vez mais tensa. Oa Juve Leo e os Directivo Ultras XXI a abandonarem as respetivas sedes e os dois grupos organizados de adeptos foram impedidos de entrar no estádio e no pavilhão com o material de apoio. A Juventude Leonina deixou uma mensagem das redes sociais em que assegura que, mesmo assim, a claque vai continuar a apoiar as equipas do clube."Os Dirigentes passam, mas nós estamos sempre cá e continuaremos a estar. Quem nos tenta derrubar só perde tempo em tentar! Sporting sempre!", escreveu a claque no Instagram.