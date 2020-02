Juventude Leonina convoca manifestação e questiona: «Será que ainda temos presidente?»

Depois da derrota do Sporting diante do Sp. Braga, a Juventude Leonina apelou à mobilização do sócios do Sporting através de uma publicação que deixou nas redes sociais, convocando-os para uma manifestação "pacífica" para o próximo domingo, dia 9, em frente ao Multidesportivo. A ideia, segundo a claque, é "mostrar a esta direção que chegou ao fim da linha". "Queremos o nosso clube de volta, um clube respeitado, competitivo, ganhador e sobretudo de volta aos títulos", escreve a Juve Leo.





"Caros simpatizantes e sócios do Sporting Clube de Portugal, chegamos a mais um final domingo, depois de mais umas centenas de quilómetros percorridos, e começa a tornar-se um hábito o resultado final ser a derrota.Está na hora de todos os sportinguistas pensarem bem o que querem para o futuro do nosso grande amor.A questão é simples, será que ainda temos presidente? Perante o estado atual do clube, ninguém dá a cara por estes resultados? Continuamos a ser nós, que vamos a todo o lado, o problema? Basta!No próximo domingo, dia 9, às 16h, em frente ao Multidesportivo e de forma pacífica, vamos mostrar a esta direção que chegou ao fim da linha, basta de enfraquecer e delapidar o Sporting Clube de Portugal.Apelamos à união de todo o universo sportinguista para juntos, e reiteramos, de forma pacífica, reivindicarmos o que é nosso, o que é e sempre há-de ser dos sócios, o Sporting Clube de Portugal.Queremos o nosso clube de volta, um clube respeitado, competitivo, ganhador e sobretudo de volta aos títulos.Juntem-se a nós nesta ação de protesto e juntos vamos ajudar a construir um futuro de glória para o Sporting Clube de Portugal.A demissão é a solução!Sporting Clube de Portugal sempre!"