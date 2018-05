No dia em que o Sporting anunciou a "suspensão imediata dos benefícios protocolados" com a Juventude Leonina, a claquedeixou uma mensagem de agradecimento a propósito da final da Taça de Portugal (derrota com o Aves por 2-1)."Obrigado a todos os que estiveram presentes no Jamor e se juntaram a nós, mostrando a força da Juventude Leonina, dentro e fora do estádio. Um dia Juve Leo, Juve Leo até morrer. Sporting sempre!