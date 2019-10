Juventude Leonina explica negócio das gameboxes

A Juventude Leonina esclareceu esta quinta-feira a venda de gameboxes aos seus associados. Num comunicado divulgado nas redes sociais, a claque do Sporting sublinhou as condições do negócio."As Gamebox foram negociadas com o Sporting Clube de Portugal pelo preço de 120€ cada e vendidas ao mesmo preço, basta contactarem qualquer associado da Juventude Leonina que tenha adquirido esta Gamebox. Acresce ainda, que para adquirir a referida Gamebox, é obrigatório ser sócio do Sporting Clube de Portugal. Ao abrigo do protocolo celebrado, foi acordado com o Sporting Clube de Portugal que as condições de pagamento destas gamebox, seriam de 8 prestações mensais", pode ler-se.E concluem: "Quem nos tenta derrubar, só perde tempo em tentar".