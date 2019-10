Juventude Leonina pede à equipa: «Não nos humilhem mais»

A Juventude Leonina deixou uma mensagem nas redes sociais a garantir que não se move "por protocolos", mas sim por "amor ao Sporting". A claque leonina assegura, por outro lado, que "não foi por falta de apoio e dedicação na bancada" que a equipa não ganhou ao Alverca, por isso pede aos jogadores "mais esforço" e que "deem tudo no campo".E acrescenta: "Sem uma Direção que não consegue fazer melhor, apenas pedimos que não nos humilhem mais.""A Juventude Leonina durante 43 anos de existência, sempre apoiou e sempre irá continuar a apoiar, o nosso grande Sporting Clube de Portugal. Não são os protocolos que nos movem, mas a paixão e amor pelo nosso Sporting.Será que continua a ser o protocolo o mal deste Sporting? Esta derrota vinha no protocolo?Já chega de tentarem fazerem jogo sujo e descarregarem tudo em nós .Mais uma vez, não foi por falta de apoio e dedicação na bancada, que perdemos este jogo.Mais uma vez honramos o Sporting Clube de Portugal.Uma equipa de 1.ª Liga, com adeptos de Liga dos Campeões.Aos nossos atletas pedimos mais esforço e que deem tudo no campo, mas sem uma Direção que não consegue fazer melhor, apenas pedimos que não nos humilhem mais.Agradecemos aos nossos sócios, adeptos e simpatizantes que a uma quinta-feira à noite, num dia de inverno, se deslocaram ao estádio para apoiar a equipa.Mais uma vez ao sol ou à chuva, nós estamos sempre cá.Um dia Juve Leo... Juve Leo até morrer!Sporting sempre!"