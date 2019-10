Juventude Leonina responde a João Sampaio: «Quem nos tenta derrubar, só perde tempo em tentar»

A Juventude Leonina reagiu às declarações de João Sampaio, vice-presidente do Sporting, que lamentou o clima de hostilidade na Assembleia Geral e apontou o dedo à principal claque do clube ainda que sem referir o nome.Após as declaracões de hoje do Sr. João Sampaio, gostaríamos de relembrar a todos os nossos sócios, que a Juventude Leonina não é telecomandada. Somos sócios e como tal, temos direito à opinião e ao voto como qualquer sócio.Apesar do Sr. João Sampaio, por alguma razão, não ter referido o nome do GOA, vem a Juventude Leonina dizer que não emite este comunicado por, como diz o ditado, nos servir a carapuça, mas por sermos frontais e estarmos conscientes do estado atual do Sporting Clube de Portugal.Somos e seremos a Juventude Leonina, desde 1976 e para sempre!Será que o maior problema do Sporting Clube de Portugal são os seus adeptos? Ou só somos bons quando ganhamos? Ou só somos bons quando tudo corre bem? Ou só somos bons quando está tudo bem e tentam nos calar?... Acabou!Somos sócios, temos a nossa opinião!!!Um dia tirem a gravata e venham apoiar na bancada o que nós apoiamos, o que nós amamos é o nosso Sporting Clube de Portugal! E vocês? Amam o Sporting? Amam os vossos ideais? Ou amam a cor do dinheiro??As direções passam e nós estamos sempre cá!Quem nos tenta derrubar, só perde tempo em tentar!Um dia Juve Leo, Juve Leo até morrer!Sporting sempre!