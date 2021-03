Juventus atenta a Lucas Dias

Lucas Dias está referenciado pela Juventus. A informação foi ontem avançada pelo site ‘Calciomercato’, que destaca a prestação do médio-ofensivo pela seleção olímpica do Canadá. O jogador, de 18 anos, alinha na equipa de sub-23 dos leões, onde contabiliza dois golos nos 21 jogos já disputados. Convém assinalar que apesar de ter realizado uma boa exibição diante do México na madrugada da passada segunda-feira, o atleta não estará presente em Tóquio. Os mexicanos venceram por 2-0 e garantiram a qualificação.