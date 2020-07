Juventus segue Nuno Mendes

Nuno Mendes foi apontado como alvo da Juventus. A informação foi avançada pelo site italiano Calciomercato, que liga o lateral-esquerdo do Sporting à sucessão de Alex Sandro, ex-jogador do FC Porto que pode ser transferido pela vecchia signora no mercado de verão.





Além do elo de ligação a Cristiano Ronaldo, pelo facto de ambos terem crescido na formação dos leões, a referida fonte recorda as palavras do líder do Sporting, Frederico Varandas, que rotulou o jogador de 18 anos como o “melhor lateral-esquerdo sub-19 da Europa”.

A este propósito, e como Record adiantara, também o Man. United tem o lateral referenciado, além de a imprensa espanhola ter igualmente apontado o interesse do Real Madrid. Nuno Mendes tem contrato até 2025 uma cláusula de rescisão de 45 M€.