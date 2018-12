Keizer antevê jogo com o Aves: «Até podemos jogar com uma tática diferente»

O treinador do Sporting mostrou-se este sábado ansioso pela sua estreia no Estádio José Alvalade, no encontro de domingo da 12.ª jornada da Liga NOS, diante do Desportivo das Aves, que considera ser uma equipa perigosa.Naquele que será o seu quarto encontro ao comando dos leões, Marcel Keizer ainda não pisou o relvado de casa oficialmente, depois de ter guiado o Sporting à vitória diante do Lusitano Vildemoinhos, para a Taça de Portugal, Qarabag, na Liga Europa, e Rio Ave, na última jornada do campeonato."É uma equipa compacta, forte defensivamente e boa nas transições. Tem jogadores muito rápidos e perigosos. Vamos ter que ser bons para marcar e não sofrer golos. Vai ser um jogo difícil", analisou o técnico, em conferência de imprensa.Keizer dirigiu também palavras para os adeptos leoninos, para que continuem a apoiar a equipa. "Quero o Sporting a jogar um futebol atacante e que os jogadores se divirtam em campo. Espero que os adeptos apoiem e gostem da equipa. Estou bastante ansioso por jogar no estádio com eles", afirmou.Abordando de uma forma mais detalhada o futebol praticado pelos leões, Marcel Keizer disse que a sua equipa está a evoluir e que pode até utilizar esquemas táticos diferentes. "Estamos a fazer progressos com a equipa e com os jogadores. Os primeiros três jogos foram bons e amanhã [domingo] poderemos ver como estamos. Até podemos jogar com uma tática diferente já com o Aves", explicou.No domingo, o Sporting, segundo classificado, com 25 pontos, recebe o Desportivo das Aves, 13.º, com 10, no Estádio José Alvalade, pelas 20:00, num encontro da 12.ª jornada do campeonato.