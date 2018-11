Keizer apresentado no Sporting só depois do jogo com o Arsenal

Marcel Keizer é o treinador escolhido por Frederico Varandas para orientar o Sporting, mas o holandês só será apresentado em Alvalade depois do jogo com o Arsenal, da Liga Europa, agendado para quinta-feira (20 horas), segundo confirmou fonte dos verde e brancos aO técnico do Al Jazira, de 49 anos, não está ainda em Lisboa e orienta esta segunda-feira o emblema dos Emirados Árabes Unidos em mais uma jornada da liga frente ao Al Wasl. Deve ser o último jogo de Keizer pelo clube, pois o acordo entre emblemas está quase a ser fechado. Como o próprio Frederico Varandas já disse, nesta altura falta apenas acertar a rescisão entre o técnico e o Al Jazira, o que pressupõe uma compensação financeira da parte da SAD do Sporting.Nesta altura, ainda nada está assinado, embora o holandês já tenha dito 'sim' ao projeto do Sporting, mas o nosso jornal sabe que em cima da mesa está um contrato de duas ou três temporadas. Keizer começou por pedir três anos de contrato com os verdes e brancos, com o líder leonino a propor apenas dois. Não que essa fosse uma questão impeditiva, mas a verdade é que as partes só chegaram a um entendimento após dialogar sobre o assunto, tendo, por fim, conseguido um acordo verbal.Recorde-se que Keizer tem vínculo contratual com Al Jazira por duas épocas, ou seja, até 2020, e por isso pretendia ver essas condições, no mínimo, igualadas.