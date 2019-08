Keizer: «Árbitro? Só tenho opinião sobre a minha equipa... não jogámos o suficiente»

Os golos e os lances polémicos do Sporting-Rio Ave Os golos e os lances polémicos do Sporting-Rio Ave

Marcel Keizer não quis comentar os três penáltis assinalados contra o Sporting na derrota caseira ( 2-3 ) com o Rio Ave, optando por lamentar a exibição dos seus pupilos, que considerou insuficiente."Não fomos bons o suficiente com bola, como normalmente, e isso trouxe problemas depois do 2-1. Temos de manter mais a bola. Se não se consegue fazer isso, tens problemas.""Não tenho opinião, o árbitro decidiu e não posso fazer nada. Só tenho opinião sobre a minha equipa. Não jogámos o suficiente. Se tivéssemos tido mais bola depois do 2-1 podia ter sido diferente.""Torna mais difícil porque 70 por cento dos jogadores vão para as seleções. Depois teremos de retomar o trabalho.""Espermos que fique mas não sabemos ainda. Muito pode acontecer e não estamos ainda em posição de decidir o que queremos, temos de esperar. Um avançado? Todos estão a trabalhar para contratar um jogador, veremos o que acontece."