Keizer assume: «Vai ser difícil estarmos preparados para o próximo jogo»

Como pode uma equipa reerguer-se de uma goleada sofrida ante o maior rival , ainda para mais no encontro de arranque da temporada? Marcel Keizer assume que essa missão serão complicada, mas deixa claro que a formação leonina tem de ser capaz de o fazer."Vai ser difícil estarmos preparados para o jogo do próximo semana, mas temos de estar preparados. Vai ser uma semana difícil”, assumiu o holandês, que em segunda explicou as suas opções táticas para este encontro.“Normalmente é uma linha de três e não uma linha de cinco, com Acuna e Thierry. Para mim são bons jogadores, por isso é que os coloquei na equipa, tivemos muitos jogadores que chegaram mais tarde. Tive de retirar Coates, que normalmente ficaria até ao fim. O problema não é só o avançado, é importante continuarmos a introduzir jogadores jovens""Com este, ou outro resultado, Bruno Fernandes será sempre importante para a equipa""Essa não é uma questão à qual eu possa responder, é uma questão para a direção. Não sei se este é o último jogo dele"