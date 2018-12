Marcel Keizer chamou o guarda-redes Diogo Sousa e o lateral Thierry Correia, ambos do plantel sub-23 dos leões, para o último do Sporting antes da deslocação a Vila do Conde, onde amanhã defronta o Rio Ave (20h15).Battaglia e Raphinha, que continuam lesionados, foram os ausentes da sessão de trabalho que decorreu este sábado em Alcochete.O treinador do Sporting faz a antevisão do jogo mais logo, às 17h30, com a equipa leonina a seguir viagem para Vila do Conde ainda hoje.