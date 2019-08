Keizer chama Eduardo Quaresma ao treino

Marcel Keizer chamou Eduardo Quaresma, central dos sub-23 leoninos, ao treino desta quarta-feira, sessão de trabalho para preparar a receção ao Rio Ave (sábado, às 19 horas, jogo a 4.ª jornada da Liga).





Wendel, que hoje celebra 22 anos, foi destaque no início da sessão que decorreu na Academia - com o devido "corredor de aniversário" para o parabenizar -, ao passo que Valentin Rosier, que ontem jogou frente ao Marítimo na Liga Revelação , só acompanhou o restante plantel no arranque da sessão. Segundo o site dos leões, Jovane Cabral realizou tratamento e recuperação, enquanto Stefan Ristovski fez treino condicionado.Keizer irá orientar nova sessão de trabalho, amanhã, às 10h30.