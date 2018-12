Keizer chama mais dois 'reforços' para jogo da Liga Europa

Abdu Conte e Pedro Marques foram as novidades do treino desta quarta-feira, o último antes da receção ao Vorskla Poltava, a contar para a 6.ª e derradeira jornada da fase de grupos da Liga Europa. Beto e Hugo Viana assistiram à sessão.Marcel Keizer contou com 31 jogadores na sessão de trabalho em Alcochete, tendo Wendel - que hoje viu a sua lesão reavaliada -, Battaglia e Raphinha ficado de fora, todos a contas com problemas físicos. Repetiram a presença do treino de ontem Thierry Correia, Tiago Djaló, Diogo Sousa e Bruno Paz.Para as 15 horas, está agendada a habitual conferência de imprensa de antevisão ao jogo.