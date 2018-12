Keizer: «Claro que olhamos para o mercado»

Com o mercado de transferências a aproximar-se a passos largos da sua reabertura, Marcel Keizer admite que o Sporting está de olho em possíveis oportunidades, ainda que deixe claro que, por agora, o que importa são os futebolistas que tem ao seu dispor no plantel leonino."Claro que olhamos para o mercado para ver como podemos melhorar, mas neste momento o importante são os 23 jogadores e os quatro guarda-redes que temos. É com estes que temos de jogar antes da abertura do mercado. Sei que pensam que há muitos nomes que vão entrar e sair, mas preocupo-me em continuar a jogar da melhor forma. As pessoas no clube estão a fazer o seu melhor para termos a melhor equipa", disse, em conferência de imprensa, o técnico holandês, escusando-se desta forma a abordar a notíciarelativamente ao acordo próximo por Luiz Phellype