Keizer com quatro baixas no treino do Sporting

O Sporting realizou esta sexta-feira o último treino no Sportanlage Chrummen, na Suíça, numa sessão onde Marcel Keizer não trabalhou com quatro jogadores.

Jovane esteve no complexo mas treinou-se à parte, a recuperar de uma mialgia na coxa direita, no período aberto à comunicação social.

As restantes baixas da sessão de trabalho foram Valentin Rosier, Ristovski e Ivanildo. O lateral francês, que na véspera já fez corrida no relvado, continua o seu trabalho de reabilitação do problema no pé direito. Já o macedónio recupera de um traumatismo do tornozelo esquerdo, enquanto Ivanildo Fernandes sofreu uma mialgia na coxa na véspera.



Recorde-se que Battaglia foi autorizado a viajar para a Argentina, por motivos pessoais, e já não faz parte deste grupo de trabalho na Suíça.

O Sporting tem agendado para sábado o seu segundo e último jogo de preparação no estágio da Suíça. Os leões vão medir forças com o St. Gallen, emblema do principal escalão do futebol helvético.