Keizer confirma conversa de Varandas após dérbi: os passos para seguir o projeto

Marcel Keizer confirmou esta terça-feira a notícia avança por Record de que Frederico Varandas falou com o plantel do Sporting após a derrota com o Benfica em Alvalade."Mostrámos o vídeo, mostrámos o que as coisas boas e as coisas más. O presidente falou com os jogadores, não tanto sobre o futebol, mas sobre o clube e o projeto do clube. Damos passos em frente, mas às vezes há alguns passos atrás", afirmou o treinador leonino na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal com os encarnados marcado para amanhã, na Luz, às 20H45.E prosseguiu: "Foi uma derrota pesada. Sofremos golos, mas vencemos a Taça da Liga recentemente. Temos de recuperar fisicamente e manter o pensamento positivo. Não é possível mudar uma equipa em dois ou três meses."Sobre o descontentamento dos adeptos e os lenços brancos vísiveis nas bancadas de Alvalade, o treinador holandês partilhou da insatisfação. "Os adeptos do Sporting querem ver a equipa a jogar bem e a vencer. Claro que não estão contentes com o último jogo, mas nós também não estamos. Estou confiante para o jogo de amanhã. Temos dois jogos para chegar à final da Taça de Portugal. Podemos fazer isto e depois logo vemos o que acontece."