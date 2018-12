Keizer destaca "grande golo" de Jovane e agradece apoio incansável dos adeptos

Jovane assinou o 3-1 do Sporting com um golaço Jovane assinou o 3-1 do Sporting com um golaço

Marcel Keizer destacou esta segunda-feira a resposta da equipa frente ao Rio Ave (triunfo por 3-1) apesar do jogo da Liga Euopa.Respeito pelos jogadores porque tivemos um jogo duro na quinta. Foi uma viagem longa e fizeram um jogo destes. Claro que podemos fazer melhor, como tenho vindo a dizer. A pressão foi feita com muito espaço entre os sectores. A equipa deveria ter estado mais junta. Três grandes golos que fizeram o resultado e uma boa vitória", afirmou.O trenador leonino afirmou privilegiar o "futebol atacante, mas de forma realista, ou seja, com a equipa equilibrada". "Eles estão felizes e isso é importante", frisou, acrescentando sentir "os jogadores motivados"."O Rio Ave tem bons jogadores no meio-campo e coloquei o Nani a fechar mais um pouco e ele fez um grande jogo", explicou.Keizer agradeceu "aos adeptos que são incansáveis". "É muito bom ter este apoio, principalmente depois do desgaste com uma viagem longa", continuou.Por fim, deixou uma palavra para Jovane: "Grande golo. A acabar de entrar e fazer aquilo... É muito bom para ele e para nós, claro."