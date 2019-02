Keizer deve voltar ao 4x3x3

Marcel Keizer foi bastante evasivo sobre o sistema tático a adotar frente ao Villarreal. Com o Sp. Braga, o treinador holandês jogou com três centrais, em detrimento do habitual 4x3x3, e hoje no Estádio de la Cerâmica deve voltar ao esquema padrão. O treinador holandês ficou agradado com a resposta da equipa frente aos arsenalistas, mas também explicou que a frescura física dos jogadores acabou por ser importante na boa exibição e consequente resultado. Depois, o Villarreal joga exatamente com três centrais e Javier Calleja admitiu já estar à espera do mesmo esquema tático, o que deverá levar Marcel Keizer a voltar à fórmula inicial.

O Sporting está mais rotinado em 4x3x3 e a verdade é que se trata de um sistema menos arrojado, pois confere mais equilíbrio à equipa. Para este jogo, o holandês não dispõe de Acuña e, por isso, a opção poderia passar pela titularidade de André Pinto e o adiantamento de Borja, como também a aposta em Jefferson.