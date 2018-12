Keizer e a 'chuva' de golos: «Os jogadores são bons, adoram jogar futebol»

Dezassete golos em quatro jogos: assim são os números da era Keizer no Sporting, somando igualmente quatro vitórias. Questionado sobre este 'cartão de visita', o treinador leonino assume que não há qualquer segredo para ter atingido essa marca."É muito difícil marcar muitos golos e jogar como temos jogado. Na primeira parte do último jogo não estivemos bem. É possível fazer ajustes. Não há segredo. Os jogadores são bons, adoram jogar futebol. Espero que possamos marcar alguns golos amanhã, mas o principal é vencer", afirmou esta quarta-feira em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Vorskla em Alvalade (20 horas).O treinador leonino deixou também palavras de apreço aos jovens do plantel, sublinhando que "jogadores como o Jovane Cabral ou o Miguel Luís estão a trabalhar bem".Lembrando que a concorrência no plantel leonino é "grande" e que tem ao dispor "muitos bons jogadores", Keizer falou ainda sobre a Academia."Quanto à Academia, ainda não vi o suficiente para dizer algo. As primeiras impressões são boas. O Miguel Luís é um exemplo da qualidade da Academia. A forma como trabalha nos treinos e a atitude são muito boas", referiu.