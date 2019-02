Keizer e a confiança de Varandas: «É sempre bom ouvir essas palavras do presidente»

Marcel Keizer fez este domingo a antevisão da partida de segunda-feira com o Marítimo na qual o Sporting, se vencer, pode ficar apenas a um ponto do Sp. Braga. O treinador frisou que vai encontrar um adversário organizado e explicou que ainda não poderá contar com Mathieu. O holandês mostrou-se ainda agradado com a confiança manifestada por Frederico Varandas no seu trabalho."Um jogo fora de casa difícil. O Marítimo é uma equipa bem organizada e está moralizado agora. Temos de estar bem amanhã, tentar jogar bem e vencer. Temos de fazer combinações, sermos seguros no passe, defender os contra-ataques. Mostrar qualidade e tentar ganharo jogo"."É sempre bom ouvir essas palavras do presidente, mas para mim o mais importante é que treino um grande clube e um grande clube tem de ganhar. Há muito para jogar esta época, 12 jogos da Liga mais dois da Taça"."Os jogadores querem jogar bem em todos os jogos. Claro que sabemos como está a classificação, queremos melhorar e temos de ganhar. Três vezes por semana temos dito que somos o Sporting e temos de ganhar.""Já ganhámos uma taça. Agora estamos fora da Europa mas estamos em duas competições e é ir jogo a jogo. Ainda há muitos jogos da Liga antes da segunda meia-final da Taça de Portugal.""É um jogador importante para nós, com muita qualidade como todos sabem. Treinou duas ou três vezes com a equipa, mas não está preparado para amanhã porque queremos ter a certeza de que está a 100 por cento. Precisa de mais treinos, talvez depois de amanhã já esteja em forma"."Vamos ver. Para a equipa é bom que tenhamos variações na forma de jogar. Jogámos dois jogos em 3x4x2x1, antes destes em 4x3x3. Para amanhã vamos ver. Depende do adversário e de como estão os jogadores. Não posso dizer o onze de amanhã e por isso não vou falar de tática".